ومن المنتظر أن يلعب الزمالك بالتشيكلة التالية:

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية اليوم الخميس المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك وفريق نادي بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي لحساب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لموقعة الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية