غزل المحلة يتراجع عن حبس نجم الزمالك

تراجع مسئولو غزل المحلة عن تهديدهم بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهم بحبس إمام عاشور نجم الزمالك الصاعد ثلاث سنوات بسبب تحريره شيكات بقيمة مليون جنيه لفريقه السابق فى صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بداية الموسم الماضى.

وكشف حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة توصله لاتفاق مع والد حسام عاشور على تسوية مديونية اللاعب المستحقة لناديه السابق بعد توصيله بالمدير المالي للنادي.

وشدد نائب رئيس غزل المحلة على أن النادي لن يستغل حصوله على حكم قضائى بحبس نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبى الشاب خاصة أن تسوية الأمور المالية تم الاتفاق عليها ويبقى اللاعب ابنا لقلعة زعيم الفلاحين .

وكان إمام عاشور قد انتقل للزمالك قادما من غزل المحلة بعد موسم رائع قضاه معارا للحرس ووقع عقدا لمدة 5 مواسم .

ويواجه الزمالك اليوم بيراميدز بإستاد الدفاع الجوى فى السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .