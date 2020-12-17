وكشف حسام عزو نائب رئيس نادي غزل المحلة توصله لاتفاق مع والد حسام عاشور على تسوية مديونية اللاعب المستحقة لناديه السابق بعد توصيله بالمدير المالي للنادي.
وشدد نائب رئيس غزل المحلة على أن النادي لن يستغل حصوله على حكم قضائى بحبس نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبى الشاب خاصة أن تسوية الأمور المالية تم الاتفاق عليها ويبقى اللاعب ابنا لقلعة زعيم الفلاحين .
وكان إمام عاشور قد انتقل للزمالك قادما من غزل المحلة بعد موسم رائع قضاه معارا للحرس ووقع عقدا لمدة 5 مواسم .
ويواجه الزمالك اليوم بيراميدز بإستاد الدفاع الجوى فى السابعة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غزل المحلة يتراجع عن حبس نجم الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.