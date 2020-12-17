الأرقام تكذب إدعاء مورينيو بشأن أفضلية توتنهام على ليفربول

وتفوق ليفربول على توتنهام بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي الريدز محمد صلاح وربرتو فيرمينو، بينما سجل الكوري الجنوبي سون هيونج هدف السبيرز الوحيد.
ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 28 في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 25 في المركز الثاني.
وقال مورينيو في تصريحات صحفية عقب المباراة:" أخبرت يورجن كلوب أن الفريق الأفضل خسر".
ورد كلوب على مورينيو في تصريحات أيضا، قائلا:" "نستحق الفوز وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام لديه حرية التعبير".
الأرقام تكذب ادعاء مورينيو:
- سيطر ليفربول على مجريات مباراة الأمس بنسبة 70%، مقابل 30 % فقط لصالح توتنهام.
- سدد ليفربول 17 كرة على المرمى منهم 11 على المرمى، بينما سدد توتنهام 8 كرات من تسديدتين على المرمى.
- عدد لمسات لاعبو ليفربول للكرة بلغت 2247 مرة، مقابل 737 مرة لتوتنهام.
- مرر ليفربول الكرة 762 مرة خلال المباراة، مقابل 188 مرة لتوتنهام.
- قطع لاعبو ليفربول الكرة خلال اللقاء 15 مرة، مقابل 14 مرة لصالح توتنهام.
- حصل ليفربول على 7 ركلات ركنية، مقابل 4 لـ توتنهام.
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