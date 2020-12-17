لتعقيم المبنى بالكامل.. اتحاد الكرة يغلق أبوابه بسبب فيروس كورونا

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إغلاق مقر الجبلاية في الجزيرة اليوم، الخميس.

كان 3 موظفين من لجنة شئون اللاعبين تعرضوا للإصابة في اتحاد الكرة بفيروس كورونا.

وأصدرت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية تعليمات إلى موظفي اللجان والإدارات بعدم الحضور اليوم، الخميس، نظرًا لتعقيم المبني بالكامل في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وخضع ٨٠ موظفا في مقر الجبلاية بالجزيرة لإجراء مسحة فيروس كورونا الاثنين الماضي للوقوف على مدى الإصابات.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إنه سوف يتم إغلاق مكتب لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد لحين إشعار آخر على غرار ما جرى فى إدارة الحسابات في وقت سابق لنفس السبب.

وأضاف أنه فى حالة ظهور إصابات جديدة باللجان والإدارات، سيتم تقليص حضور عدد الموظفين واتخاذ إجراءات صارمة حيال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مقر الاتحاد.

وأكد أنه تم إخطار جميع موظفى الجبلاية الأحد الماضى بضرورة الحضور الاثنين للخضوع إلى إجراء مسحة كورونا والتنبيه عليهم بعدم التغيب عن ذلك تحت إشراف اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.