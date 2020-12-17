اجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الاجتماع الإستثنائي للمكتب التنفيذي للإتحاد العربي للرياضة العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظرًا لظروف جائحة كورونا. جاء الاجتماع برئاسة اللواء دكتور صبري مصيلحي نائب رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية "مصر" والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للإتحاد مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية وعضوية كل من : العميد جهاد عيسي قطيشات " الأردن " والعميد حسن العجيمي " تونس " والعميد قريش عمر " الجزائر " والعميد الركن سلطان عبد الرحمن الشهري " السعودية " والعميد ركن طارق بداي حسان " العراق " والعميد ركن يوسف دسمال الكواري " قطر " والعميد مهندس عبد الناصر حسين عون " ليبيا " والعقيد التهامي خلوقي " المغرب " .. وبحضور محمد الأمين مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية وعلي بدر أحمد سكرتير الاتحاد وعلي جاد محمد المراقب المالي للاتحاد. تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والموافقة عليه ، وكذلك الإطلاع علي محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية الرئيسية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي.

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