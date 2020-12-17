الرياضة

الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خوانما لوبيز وكيل أعمال ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، عن الوجهة الجديدة للاعب الإسباني، حال مغادرة الميرنجي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية: ‘‘ فأوضح لوبيز أن ناتشو محترف ممتاز، نشأ في ريال مدريد، لديه عقلية الفوز وليس من قبيل المصادفة أن فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان لا يريدان التخلي عنه‘‘.

وأضاف: ‘‘حال مغادرة ناتشو الفريق الملكي، سيكون خياره الأول هو إيطاليا، فهو يحب فكرة اللعب في دوري الكالتشيو الإيطالي‘.

وأختتم: ‘‘قدم لنا العديد من العروض من أجل الذهاب إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، ولكن في نهاية المطاف كانت إصابة كارفاخال عقبة كبيرة أمام انتقاله‘‘.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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