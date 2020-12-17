إعلامى رياضى: رمضان صبحي يمتلك عرضين ليس بينهما الزمالك

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق، اعلنت أول أمس الثلاثاء، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيه، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيه، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.