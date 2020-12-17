رفعت وعنتر يقودان المصري أمام الجونة بالدوري

أعلن على ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 . وجاء تشكيل المصري كالأتى :

حراسة المرمى: احمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقي و أحمد شوشة و عمرو موسي و حسن على. خط الوسط : فريد شوقي وإسلام عطيه وعمر كمال . خط الهجوم : أحمد رفعت ومحمد عنتر وأحمد جمعة . ويدخل المصري مباراة اليوم برصيد نقطة واحدة بعد تعادله فى المباراة الأولى له بالدوري مع الإسماعيلى بدون أهداف .

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