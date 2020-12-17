جمهور الزمالك يهاجم الإعلامي مدحت شلبى لهذه الأسباب

هاجم جمهور الزمالك مدحت شلبى المعلق الرياضى بسبب تعليقه على موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك مع حكم الراية والذى حدث فى مباراة الزمالك وبيراميدز.

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وكتب جماهير الساحرة المستديرة آرائهم من خلال هاشتاج "مدحت شلبى" الذى دشنوه صباح اليوم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:

-كابتن مدحت شلبى بجد شابوه على المقدمة العظيمة لحلقة امبارح كان نفسي أشوف الحلقة زي كل ليلة كلمات فعلا نابعة من شخصية وطنية عظيمة خايفة على مستقبل المنتخب الوطني عن طريق سرد السلبيات في فرق الدوري بلا استثناء والأجمل من ذلك وضع الحلول".

وأضاف آخر هجوم مدحت شلبي إيه مبررة .

مع كامل احترامي دا راي كروي و مش محتاج دا كله هو بيعبر عن رايه وبيقول لو يعني حاجه محصلتش، شايف الموضوع بجد واخد حجم مش حجمه.

وعلق أخر حضرتك مدحت شلبي دا غير منطقي ف كلامه ف الحلقه كلها وأنا زملكاوي و فيه أهلاوية صحابي مش بيحبه أسطورة ف الدوري الانجليزي الكلام عليه يبقى بالطريقة دي مش كويس ف حقه ".

-مدحت شلبى رجع تانى للشاشة عشان يزود المشاكل للفريق بيتكلم عن لقطة شيكابالا مع حكم الراية ومتكلمش بعدها ب ٥ دقايق وهو بيصالح حكم الراية وبيسلموا على بعض

يذكر أن مدحت شلبي علق على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، الذي أقيم على ستاد القاهرة نهاية الشهر الماضي، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وترك مدحت شلبي بصمة خاصة في مجال الإعلام والتقديم الرياضي خلال السنوات الأخيرة، ونجح في تكوين شعبية كبيرة له.

ومن أشهر جمل مدحت شلبي المحفورة في أذهان الجماهير "عايز مننا إيه يا عم كريستيانو و"شوفولي شقة جنبك يا سعيد"، و"بيبو وبشير بيبو والجول