رضا شحاتة يعلن تشكيل الجونة لمواجهة المصري بالدوري

أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الجونة تشكيل فريقه لمواجهة المصري بعد قليل بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020 /2021 . وجاء تشكيل الجونة كالآتى : حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم خط الدفاع: محمد الحبيب ومحمود الجزار ومحمد نجيب ونجويم . خط الوسط: نور السيد وسيرجى أكا وعمرو عبد الفتاح . خط الهجوم: محمود الشبراوى وكريم الطيب والتر بواليا . ويدخل الجونة مباراة اليوم برصيد نقطة واحدة بعد تعادله فى المباراة الأولى له بالدوري مع طلائع الجيش .

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