جلال وحسين يقودان هجوم النصر أمام سرس الليان

تنطلق في الثانية والنصف ظهرا مباراة النصر في مواجهة سرير الليان ضمن الجولة 4 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية . وأعلن سيد عيد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء كالتالي: عمرو شعبان في حراسة المرمى وريمون مانجا وأحمد كالوشا وحسن حسين واحمد داهش وأحمد العبادي وادهم حامد وبابا ابراهيم وأحمد حسين واحمد مجدي كهربا وحسام جلال. ويحتل النصر المركز الأول برصيد 5 وبفارق الأهداف مع بتروجيت والترسانة والقناة . فيما جاء تشكيل سرس الليان كالتالي .. أحمد عبد الرازق في حراسة المرمى والسيد عبد الوهاب ومحمود توفيق وحلمي أحمد وأحمد عيد وأحمد طلعت وأحمد مصطفي ومحمد خيري ومحمد حسين واحمد جمال ومحمد أحمد رمضان

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