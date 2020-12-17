ليفربول يستهدف ضم هدف برشلونة في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط مسؤولو ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع المدافع الإسباني إيريك جارسيا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، والذي يرغب برشلونة أيضا في ضمه.

ليفربول يخطط لضم جارسيا

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مسؤولي ليفربول يستهدفوا الحصول على خدمات المدافع الدولي الإسباني إيريك جارسيا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يسعى لضم جارسيا من أجل تعويض إصابة المدافع الهولندي فان دايك، كما أن الدولي الإسباني يمتلك خبرة اللعب في البريميرليج والمسابقات الأوروبية.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المدافع الإسباني لا يرغب في تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، في الفترة المقبلة من الموسم.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم المدافع الدولي الإسباني إيريك جارسيا بالذهاب إلى برشلونة بناءا على رغبة المدرب الهولندي كومان.