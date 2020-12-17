نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قاهر مورينيو".. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي؟ (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساهم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في فوز فريقه على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليج).

وافتتح محمد صلاح أهداف ليفربول بالدقيقة 26، وتعادل سون هيونج مين لتوتنهام بالدقيقة 33، وخطف البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز للريدز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، ليحصد الليفر 3 نقاط جديدة وعزز صدارته لترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خاض محمد صلاح 20 مباراة مع ليفربول بالموسم الحالي (12 بالدوري الانجليزي – 6 في دوري أبطال أوروبا – 1 بكأس الدرع الخيرية – 1 بكأس الرابطة الإنجليزية)، بلغ دقائق المشاركة الفعلية له 1620 دقيقة.

سجل نجم منتخب مصر 14 هدفًا مع ليفربول بالموسم الجاري، وأرسل لزملائه 3 تمريرات حاسمة.

ويعتلى محمد صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع الثنائي دومينيك كالفيرت ليوين لاعب ايفرتون، سون هيونج مين لاعب توتنهام.

الفرعون المصري قاهر مورينيو

اعتاد محمد صلاح هز شباك الأندية التي يتولي تدريبها مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، كأنه ينتقم منه لعدم منحه فرصة المشاركة مع تشيلسي موسم 2014 / 2015.

ونجح "صلاح" قبل هدفه أمس في شباك توتنهام هوتسبير، تسجيل هدفين مع بازل في شباك تشيلسي بقيادة "سبيشيال وان" في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2013 / 2014.

كما صنع "صلاح" هدفًا بقميص ليفربول في مرمي توتنهام هوتسبير في مباراة الجولة 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي تحت أنظار مدربه "مورينيو".