نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يُثني على لاعبيه بعد مباراة سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني على لاعبيه وذلك بعد الفوز على ريال سوسيداد يوم أمس الأربعاء بهدفين مقابل هدف.

وقلب برشلونة تأخره أمام ريال سوسييداد، بهدف إلى فوز بهدفين، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة 19 لليجا.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب كومان تغريدة قال فيها :" أفضل مباراة أمام خصم قوي للغاية، حققنا فوزًا مستحقًا".