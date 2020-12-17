نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البرتغالية لشبونة عن وجود إهتمام من جانب أحد الأندية الكبرى للحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت الصحيفة البرتغالية الشهيرة أن نادي سبورتنج براجا يسعى لتدعيم خط هجومه في يناير القادم ويجد في مصطفى محمد من الأسماء التي تساعده في ذلك.

ويعد مصطفى محمد من أفضل المواهب الهجومية في الدوري المصري، وانضم في المعسكر الماضي لمنتخب مصر تحت قيادة المدرب، حسام البدري، بعد تألقه مع الزمالك.