وزير الشباب والرياضة: نهدف إلى العمل على تمكين المرأة وإبراز أعمالها

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشاركة الوزارة في معرض الأهرام للمنتجات الحرفية يهدف إلى العمل على تمكين المرأة، وإبراز الأعمال التي تقوم بها في الحرف اليدوية، ومساعدتهم اقتصادياً واجتماعياً.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نائبا عن السيد رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، معرض الأهرام للمنتجات الحرفية بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يقام خلال الفترة من 17 حتى 20 ديسمبر الحالي.

وأوضح صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقوم من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بدور كبير في تدريب السيدات في أندية الشباب بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

وتشارك وزارة الشباب والرياضة في المعرض بمنتجات حرفية من أندية الفتاة بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات، حيث يشارك في معرض الوزارة عدد من المحافظات منها " الشرقية - الإسكندرية - قنا - سوهاج - البحر الأحمر - الجيزة وشمال سيناء" من خلال عضوات أندية الفتاة.