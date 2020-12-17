إكرامي رايح جاى.. حرب القفاز تشتعل فى بيراميدز بسبب الزمالك

اشتعل الصراع بين شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمهدى سليمان لحجز مكان فى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الزمالك مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت الأيام الماضية فى تدريبات بيراميدز منافسة كبيرة بين الثنائى شريف إكرامى والمهدى سليمان لحراسة مرمى الفريق أمام الزمالك، ونجح إكرامى فى كسب ثقة الجهاز الفنى من جديد بسبب ظهوره الجيد فى التدريبات رغم تلقيه هدفين فى المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى والتى خسرها بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك المهدى سليمان حظوظا كبيرة فى المشاركة فى التشكيل الأساسى لبيراميدز خلال مواجهة الزمالك فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها مع الفريق وظهوره بشكل لافت للغاية فى التدريبات، وفضل الجهاز الفنى تأجيل حسم هذا المركز قبل ساعات قليلة من مواجهة الأبيض.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وأعلن أروابارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة اليوم كلا من محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع.

وفى الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد بالإضافة إلى مصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.

