صفقة انتقال كودجو إلى الأهلي مهددة بالفشل

أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أنه من الصعب تعاقد الأهلي مع لابا كودجو لاعب نادي العين الإماراتي.

وقال عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "لابا كودجو يتقاضى مبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا" أي ما يساوي 47 مليون جنيه تقريبا"، وهو الرقم الصعب أن يدفعه أي نادي في مصر خلال الفترة الحالية".

وأضاف: "لابا كودجو في طريقه لتجديد عقده مع نادي العين، كما أنه عنصر أساسي ضمن تشكيلة الفريق".

كان بيدو إيمانويل المدير الفني للعين الإماراتي شدد مؤخرا، على رفضه رحيل لابا كودجو عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.