الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين الجونة والمصري

سيطر المصري عل مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 55%، وسدد تسديدة واحدة جاءت خارج المرمى.
الجونة كان أكثر فاعلية على المرمى، حيث سدد 5 تسديدات منهم تصويبتين على المرمى، لكنه فشل في هز الشباك.
وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: احمد مسعود
خط الدفاع : كريم العراقي و أحمد شوشة و عمرو موسي و حسن على.
خط الوسط : فريد شوقي وإسلام عطيه وعمر كمال .
خط الهجوم : أحمد رفعت ومحمد عنتر وأحمد جمعة .
بينما دخل الجونة اللقاء بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم
خط الدفاع: محمد الحبيب ومحمود الجزار ومحمد نجيب ونجويم .
خط الوسط: نور السيد وسيرجى أكا وعمرو عبد الفتاح .
خط الهجوم: محمود الشبراوى وكريم الطيب والتر بواليا .
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