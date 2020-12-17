الدوري الممتاز.. شوط أول سلبي بين الجونة والمصري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الجونة والمصري، التي تقام على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر المصري عل مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ 55%، وسدد تسديدة واحدة جاءت خارج المرمى.

الجونة كان أكثر فاعلية على المرمى، حيث سدد 5 تسديدات منهم تصويبتين على المرمى، لكنه فشل في هز الشباك.

وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: احمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقي و أحمد شوشة و عمرو موسي و حسن على. خط الوسط : فريد شوقي وإسلام عطيه وعمر كمال . خط الهجوم : أحمد رفعت ومحمد عنتر وأحمد جمعة .

بينما دخل الجونة اللقاء بالتشكيل الآتي: