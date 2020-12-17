الرياضة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

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أحمد جودة - القاهرة -  

علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، على أنباء انتقال رمضان صبحى جناح نادى بيراميدز إلى صفوف الفارس الأبيض.

 

وقال الغندور عبر قناة نادى الزمالك: "أتمنى وجود رمضان صبحى فى النادى لأنه فى الأساس زملكاوى، ولكن لا أرغب أن يكون ذلك على حساب مصطفى محمد".

 

وأضاف نجم نادى الزمالك السابق فى تصريحاته: "لا يوجد مهاجم فى القارة الإفريقية من الأساس أفضل من مصطفى محمد لنتخلى عنه بهذه البساطة".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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