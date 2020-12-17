نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
علق خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، اليوم الأربعاء، على أنباء انتقال رمضان صبحى جناح نادى بيراميدز إلى صفوف الفارس الأبيض.
وقال الغندور عبر قناة نادى الزمالك: "أتمنى وجود رمضان صبحى فى النادى لأنه فى الأساس زملكاوى، ولكن لا أرغب أن يكون ذلك على حساب مصطفى محمد".
وأضاف نجم نادى الزمالك السابق فى تصريحاته: "لا يوجد مهاجم فى القارة الإفريقية من الأساس أفضل من مصطفى محمد لنتخلى عنه بهذه البساطة".