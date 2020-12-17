نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة قوية من الزمالك لشيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب جهاز الكرة فى نادى الزمالك، محمود عبد الرزاق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، بعدم الخروج عن النص حال استبداله فى المباريات.

وعقد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بفريق الزمالك، جلسة مع شيكابالا، لمطالبته بعدم الاعتراض على قرارات المدير الفنى.

كما طالب قاسم شيكابالا بالتركيز فى الفترة التى يشارك خلالها على صناعة الفارق وتسجيل وصناعة الأهداف.

يذكر أن باتشيكو يعتمد على شيكابالا خلال المباريات الأخيرة فى 60 دقيقة فقط، فى حين يرغب الفهد الأسمر فى الاستمرار داخل الملعب لفترة أطول.