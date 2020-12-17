لاعبو طنطا يساندون زميلهم المصاب في مباراة بتروجت

حيث قام لاعبي طنطا بمساندة اللاعب بقميص وعليه صورة الشاذلي قبل أنطلاق مباراة بتروجيت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز "ب".



يذكر أن محمد الشاذلي أصيب خلال مشاركته في مباراة سرس الليان الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهت هذة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

