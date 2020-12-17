الفيفا يطيح بلجنة الجناينى للمماطلة في إجراء الانتخابات

فى خطوة مفاجئة وغير متوقعة .. قرر الإتحاد الدولى لكرة القدم فيفا الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم .

وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار فى اتحاد الكرة أن فيفا بصدد إرسال خطاب لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة يخبره بإنهاء خدمات اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنانيى وتعين لجنة ثلاثية جديدة بدلا منها لحين موعد اجراء الإنتخابات واختيار الجمعية العمومية للجبلاية لمجلس إدارة منتخب جديد.

وعلم دوت الخليج أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التى تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبدالحق عضوا هو مماطلتها فى الدعوة لاجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة .

وجاء قرار مجلس الوزارء بإرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على اجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله .

وكان مجلس ادارة الاتحاد المنتخب برئاسة هانى أبوريدة قد قرر الأستقالة عقب إخفاق منتخب مصر فى بلوغ دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 التى اقيمت بالقاهرة بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف فى دور الستة عشر .