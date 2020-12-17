غدا.. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام الرستاق في بداية الدوري العماني

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي بهلاء العماني تدريباته اليومية ، تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونيه مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك لمواجهة فريق الرستاق في أولى الجولات بالدوري العماني الجديد الذى سنطلق غدًا.

ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددي الموجود في الفريق والإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين خلال فترة الإعداد من خلال توظيف اللاعبين في مراكز جديدة داخل المستطيل الأخضر.

وكانت إدارة بهلاء قد دعمت الفريق بعدد قليل من الصفقات التي حددها المدير الفني ومعاونيه ولكن بسبب أزمة كورونا وإيقاف التأشيرات لم تفلح محاولات الجهاز الفني في ضم 4 لاعبين مصريين بناء على الاتفاق السابق مع الإدارة.

ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة إنجازاته في الدوري العماني في الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير في الموسم الماضي بالحصول على المركز السادس لأول مرة في تاريخ الفريق.