كلاسيكو محتمل في النهائي.. تعرف على نتائج قرعة كأس السوبر الإسباني

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر الإسباني، عن تجنب برشلونة مواجهة ريال مدريد. وجاءت نتيجة قرعة الدور نصف النهائي من السوبر الإسباني كالتالي: برشلونة - ريال سوسيداد، 13 يناير المقبل ريال مدريد أتلتيك بلباو 14 يناير. وقد يشهد نهائي السوبر الإسباني كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد، حال تخطي الثنائي عقبة الدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يقام نهائي السوبر الإسباني17 يناير القادم. كان الاتحاد الإسباني أبلغ برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، مؤخرا، بنقل بطولة السوبر الإسباني إلى إشبيلية بدلا من السعودية. ورفضت السعودية استضافة السوبر الإسباني على أرضها هذا الموسم، بسبب صعوبة حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا. يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من بطولة السوبر الإسباني بعدما فاز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح.

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