23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري المصري

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهر غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.
وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل.
وخاض فريق المقاصة صباح اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة إنبي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
وعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مباراة انبي المقرر اقامتها غدا .
وخلال جلسته مع الفريق طالب المهندس أحمد عبد الخالق اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة باستاد المقولون.
وأكد عبد الخالق على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.
حضر الجلسة النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، والعميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي، والكابتن وائل الدالي عضو لجنة الكرة.
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