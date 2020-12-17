23 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة إنبي بالدوري المصري



اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها في الثانية والنصف ظهر غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وأحمد صبيحة وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور وعلي محمد ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل.

وخاض فريق المقاصة صباح اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة إنبي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

وعقد المهندس أحمد عبد الخالق المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة والمتحدث الرسمي للنادي ورئيس الشركة الراعية جلسة مع لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي قبل مباراة انبي المقرر اقامتها غدا .

وخلال جلسته مع الفريق طالب المهندس أحمد عبد الخالق اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات بداية من مباراة إنبي التي ستقام في الثانية والنصف مساء الجمعة باستاد المقولون.

وأكد عبد الخالق على دعمه الكامل للمدير الفني إيهاب جلال وجهازه المعاون، والعمل باستمرار على تذليل أي عقبات قد تواجه الفريق في مساعيه للمنافسة ضمن المربع الذهبي للدوري، وتعهد بصرف جميع المستحقات المتبقية للاعبين وفقا لمواعيدها بالعقود لضمان تركيز اللاعبين في الملعب فقط.

حضر الجلسة النائب وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، والعميد سيد متولي المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي، والكابتن وائل الدالي عضو لجنة الكرة.