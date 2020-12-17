أحمد الشريف يفجر مفاجأة بشأن ترشحه لرئاسة الزمالك

فجّر الإعلامي أحمد الشريف، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأنباء التى تردّدت عن ترشحه لرئاسة انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وقال الإعلامي الزمالكاوى أحمد الشريف فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن ما تردد عن ترشحه لرئاسة الزمالك عار تمامًا عن الصحة.

وكشف الشريف أنه ينوى بجدية الترشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك فى الإنتخابات المقبلة، مستندا على علاقاته الطيبة بأعضاء الجمعية العمومية والتى اكتسبها من دفاعه عن النادي فى جميع القضايا التى تعرض لها خلال السنوات الأخيرة عبر البرنامج الذى كان يقدمه على شاشة قناة الحدث اليوم.

وشدد الشريف على أن الحديث عن الإنتخابات المقبلة مازال مبكرا، متمنيا أن يساند الجميع فريق الكرة والنادى فى الفترة المقبلة حتى موعد إجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد، مشيرا الى أنه سيدعم الزمالك دائما سواء وفق فى الإنتخابات أو لم يحالفه التوفيق لأنه عاشق للكيان وليس الكراسى.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إيقاف واستبعاد مجلس إدارة الزمالك المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور وتعين لجنة قضائية لادارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكرى بدعوى وجود مخالفات مالية على المجلس السابق تمت إحالتها لنيابة الأموال العامة .