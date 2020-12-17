أخبار الرياضة.. غزل المحلة يتراجع عن حبس نجم الزمالك.. رمضان صبحي يتلقى عرضين للرحيل عن بيراميدز.. إغلاق مبنى اتحاد الكرة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

تراجع مسئولو غزل المحلة عن تهديدهم بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحتهم بحبس إمام عاشور نجم الزمالك الصاعد ثلاث سنوات بسبب تحريره شيكات بقيمة مليون جنيه لفريقه السابق فى صفقة انتقاله للقلعة البيضاء بداية الموسم الماضى.

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن كل الأنباء التى خرجت عن انتقال رمضان صبحي للزمالك عارية تماما من الصحة.

يعانى عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من شد خفيف قبل مواجهة فريقه المهمة أمام الزمالك مساء اليوم بملعب الدفاع الجوى، فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لموسم .2020/2021

تأكد إصابة محمد حمدى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بكورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك اليوم فى الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن الحكم الصادر بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المجمد" 4 سنوات نهائى وقانونى.

قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إغلاق مقر الجبلاية في الجزيرة اليوم، الخميس.

هاجم جمهور الزمالك مدحت شلبى المعلق الرياضى بسبب تعليقه على موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك مع حكم الراية والذى حدث فى مباراة الزمالك وبيراميدز.

اشتعل الصراع بين شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمهدى سليمان لحجز مكان فى التشكيل الأساسي خلال مواجهة الزمالك مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

فجر عبد المنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الأهلي، مفاجأة بشأن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.