نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً.. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام الرستاق فى الجولة الأولى للدورى العمانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى تدريباته اليومية ، تحت القيادة الفنية المصرية لعبدالناصر محمد ومعاونية مصطفى عسكر المدرب العام ووسام اسماعيل مدرب حراس المرمى ، وذلك لمواجهة فريق الرستاق فى أولى الجولات بالدورى العمانى الجديد الذى سنطلق غداً.

ويحاول عبدالناصر محمد التغلب على النقص العددى الموجود فى الفريق والإصابات التى لحقت ببعض اللاعبين خلال فترة الإعداد من خلال توظيف اللاعبين فى مراكز جديدة داخل المستطيل الأخضر.

وكانت ادارة بهلاء قد دعمت الفريق بعدد قليل من الصفقات التى حددها المدير الفنى ومعاونيه ولكن بسبب أزمة كورونا وايقاف التأشيرات لم تفلح محاولات الجهاز الفنى فى ضم 4 لاعبين مصريين بناء على الإتفاق السابق مع الإدارة.

ويسعى عبدالناصر إلى مواصلة انجازته فى الدورى العمانى فى الموسم الجديد، بعدما حقق انجاز كبير فى الموسم الماضى بالحصول على المركز السادس لأول مرة فى تاريخ الفريق.