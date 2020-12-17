الرياضة

تدريبات خاصة لحراس الأهلي استعدادًا لمواجهة المحلة

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أحمد جودة - القاهرة - خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها مساء غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته قبل السفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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