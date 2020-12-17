نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة من عبد الحفيظ للتجهيز لضربة البداية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

ويواصل مدير الكرة جلساته التحضيرية مع الجهاز الإداري لترتيب رحلة الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ٢٣ ديسمبر الجاري.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الجولة الأولى بالدوري الممتاز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف.