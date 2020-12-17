الرياضة

مفاجأة في التشكيلة المثالية لقارة إفريقيا 2020

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن التشكيلة المثالية لعام 2020 في القارة الإفريقية.

وضم تشكيل القارة السمراء للاعبين الأفضل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا "أياكس الهولندي" 

في خط الدفاع: أشرف حكيمي "إنتر ميلان الإيطالي" وكاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" ونايف أجورد "رين الفرنسي" وعلي معلول "الأهلي" المصري.

في خط الوسط: حكيم زياش "تشيلسي الإنجليزي" وإدريسا جاي "باريس سان جيرمان" ورياض محرز "مانشستر سيتي الإنجليزي".

 

في خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" وبيير إيمريك أوباميانج "آرسنال" ومحمد صلاح "ليفربول الإنجليزي".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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