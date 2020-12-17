نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني، عن مواجهة برشلونة ضد ريال سوسيداد، بينما سيلعب ريال مدريد حامل اللقب مع أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

وأجريت القرعة اليوم الخميس في مقر الاتحاد الإسباني بمشاركة أول فريقين في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وطرفي نهائي كأس الملك.

ولم يتم حتى الآن إقامة نهائي كأس الملك للموسم الماضي، بين سوسيداد وبلباو بسبب قيود متعلقة بجائحة كوفيد-19.

وأقيمت كأس السوبر بمشاركة أربعة فرق لأول مرة العام الماضي، وكان من المفترض إقامتها في السعودية بعد اتفاق مع الاتحاد الإسباني في 2019، لكن تقرر نقلها إلى الأندلس، بعدما قررت الحكومة السعودية عدم استضافة المباريات بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير أن عقد السعودية لاستضافة كأس السوبر لمدة ثلاث سنوات تم تمديده لعام إضافي تعويضاً عن هذا الموقف.

وسيلعب برشلونة مع سوسيداد في 13 يناير (كانون الثاني) في قرطبة، بينما يواجه ريال مدريد منافسه بلباو بعدها بيوم واحد في ملقا. وستقام المباراة النهائية في إشبيلية في 17 يناير (كانون الثاني).

وسحبت قرعة كأس السوبر للسيدات أيضاً وسيلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في قبل النهائي بينما يلتقي ليفانتي مع لوجرونو.