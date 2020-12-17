نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة ثنائي سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لأشعة سونار لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا حقق انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب استاد السويس الجديد بالجولة الثانية للدوري.

وقال الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي أن الآشعة أثبتت إصابة احمد محسن بشدة من الدرجة الأولى في العضلة الضامة، وسوف يخضع للعلاج والتأهيل تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي أخصائي التأهيل بالنادي.

وأشار فريد رضوان إلى أن محمود نبيل لاعب وسط الفريق خضع لآشعة سونار أيضا، وأثبتت إصابته بكدمة قوية في العضلة الأمامية وسوف يخضع للعلاج والتأهيل.