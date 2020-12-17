نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز سرس الليان وبورتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباريات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني (مجموعة القاهرة) فوز فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج، بهدف نظيف، على حساب فريق النصر، خلال المواجهة القوية التي أقيمت بملعب النصر.سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد خيري، في الدقيقة 28 من ومن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول النصر العودة للقاء دون جدوى.

وحقق بورتو فوزا هاما وصعبا على جمهورية شبين بهدف للاعب اسلام مسعود في الدقيقة 44 للشوط الأول، وشهد اللقاء إهدار أكثر من هدف مؤكد من جانب فريق جمهورية شبين.

وخسر القناة على ملعبه بهدف نظيف، أمام فريق الزرقا، سجله اللاعب وليد بدران في الشوط الثاني.

مجموعة القاهرة

طنطا 0 بتروجت 0

الترسانة 1 المريخ 1

المريخ محمود اجوجو

الترسانة احمد العش

السكة الحديد 0 منتخب السويس 2

السويس نور العريان

السويس احمد الجندي

النجوم 1 الداخلية 2

الداخلية علي حسين

الداخلية سمير فكري

النجوم إسلام الفار

بورتو 1 جمهورية شبين 0

بورتو اسلام مسعود

القناة 0 الزرقا

الزرقا وليد بدران

النصر 0 سرس الليان 1

سرس محمد خيري