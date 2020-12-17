نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تردد قناة عمان الرياضية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتمد قناة عمان الرياضية على البث على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، ويمكن تنزيل قناة عمان الرياضية عن طريق إدخال تردد قناة عمان الرياضية في جهاز الاستقبال الخاص بك على الأقمار الصناعية السابقة بشكل صحيح.

قناة عمان الرياضية

هي قناة رياضية رسمية تابعة للتلفزيون العماني ومقرها الرئيسي في عمان، وتبث مبارايات الدوري العماني مع حقوق بث مباريات الدوريات المحلية المختلفة والكؤوس والمباريات الودية للمنتخب العماني.

كما تبث القناة 24 ساعة في اليوم وهي متوفرة بدقة SD القياسية وبدقة HD، تحتوي قناة عمان الرياضية على برامج متنوعة وتعمل على تغطية الأخبار الرياضية ومتابعة التحولات في مسار كرة القدم من نقل اللاعبين وصفقات الأندية الرياضية.

تتميز القناة بأنها تملك استوديوهات تحليلية مرنة، وتقوم القناة بتقييم أداء الفرق في المسابقات المحلية في عمان وترصد نقاط القوة والضعف في الخطط المباشرة.

لذلك قياساً بفترة إطلاقها التي تعتبر قصيرة مقارنة بالقنوات الرياضية العربية الأخرى، إلا أنها حققت متابعة كبيرة لأسباب جودة المحتوى ووجود معلقين ومحللين باحترافية عالية، ويضعون بعض اللمسات السحرية عند عرض برامجهم الرياضية.

ترتبط عمان سبورت ببرامج متنوعة أشهرها كأس غالية وكأس لقاء النجوم وكأس الصباح.

تردد قناة عمان الرياضية

يتم ضبط جهاز الريسيفر على تردد قناة عمان الرياضية للتمتع ببث مجاني يعرض فيه الحقوق الرياضية في العديد من مسابقات كرة القدم.

القمر الصناعي: نايل سات 201، التردد 12130 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطا 3/4

القمر الصناعي: عرب سات بدر 6، التردد 12456 أفقي H، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطا 3/4

مميزات عمان الرياضية

وتتصور القناة أنها تستطيع لفت الانتباه إلى محتواها الرياضي من خلال تطوير وتحسين الجودة وهو ما حققته، فهو فعال في لقاء اللاعبين والمدربين وتغطية المؤتمرات الصحفية.

بالإضافة إلى العناصر الرئيسية مثل التقارير المصورة وملخصات المباريات وإحصائيات الفريق والعروض التي يختارونها من مسابقات كرة القدم.

ومن أهم الحقوق الرياضية التي تبثها قناة عمان الرياضية (كأس جلالة السلطان) ، لذا يمكن التنقل بين محتوى وآخر للاستمتاع بأجواء الساحرة.