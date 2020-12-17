الدوري الممتاز.. التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة الجونة والمصري.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مباراة الجونة والمصري البورسعيدي التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري المصري.

وتقدم المصري عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 46، لينجح بعدها الجونة في خطف التعادل عن طريق والتير بواليا في الدقيقة 80، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في النهاية.

وسيطر الجونة على المباراة بنسبة استحواذ بلغت 56%، وسدد 12 تسديدة منها 3 على المرمى.

في المقابل سدد المصري تصويبتين طوال المباراة، من ضمنهما كرة وحيدة على المرمى جاءت هدف.

وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: احمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقي و أحمد شوشة و عمرو موسي و حسن على. خط الوسط : فريد شوقي وإسلام عطيه وعمر كمال . خط الهجوم : أحمد رفعت ومحمد عنتر وأحمد جمعة . بينما دخل الجونة اللقاء بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم خط الدفاع: محمد الحبيب ومحمود الجزار ومحمد نجيب ونجويم . خط الوسط: نور السيد وسيرجى أكا وعمرو عبد الفتاح . خط الهجوم: محمود الشبراوى وكريم الطيب والتر بواليا .

وبهذه النتيجة رفع الجونة رصيده إلى النقطة الثانية محتلا المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثامن.