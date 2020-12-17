إدارة الزمالك ترد على وجود فساد في قضايا النادي مع لاعبيه الأجانب

نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، كل ما تردد في الساعات الأخيرة باحدي الصحف الورقية حول وجود حالات فساد وتوريط للنادي بشأن قضايا مع لاعبيه الأجانب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية .
وأكدت اللجنة أنها لم تصرح لأي من وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة أو الهجوم على اي شخص أو إتهام أحد بالتسبب في توريط النادي بالغرامة المالية الكبيرة.
وشددت اللجنة على أنها تسعى لاتخاذ كل الخطوات التي تحفظ حقوق النادي وكل ما ينشر بعيدا عن المنظومة الإعلامية بالنادي هو مجرد اجتهادات صحفية.
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