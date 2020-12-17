الأولمبية تهنىء اتحاد الجودو بتأهل محمد عبدالموجود وأحمد علي لنهائي بطولة افريقيا

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة لمجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين لتأهل اللاعبان محمد عبدالموجود وأحمد علي لنهائي بطولة إفريقيا للجودو المقامة حاليا في مدغشقر.

وتأهل اللاعبان محمد عبدالموجود وأحمد علي في وزن تحت 66 كيلو، ليكون النهائي مصري خالص وتضمن مصر ميدالية ذهبية وفضية في بطولة إفريقيا ال41 للجودو.

محمد عبدالموجود كان قد تأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وتنص لوائح التأهل لدورة الألعاب الأولمبية تأهل لاعب واحد فقط من كل دولة في كل وزن ، حيث يعتبر أحمد علي من اللاعبين الذي يتم تأهيلهم في الجودو ويمثل مستقبل للعبة.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبان محمد عبدالموجود وأحمد علي على هذا المستوى.

كما أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص تمنياته بالتوفيق لباقي لاعبي المنتخب المصري حيث يشارك غدا في وزن تحت ٧٣كم اللاعب محمد محي و في وزن تحت ٨١كم كلا من اللاعب محمد علي عبد العال و اللاعب محمد عبد الرحمن.

و يشارك بعد غد في وزن تحت ٩٠كم كلًا من اللاعب حاتم عبد الاخر و علي حازم و في وزن تحت ١٠٠كم اللاعب رمضان درويش و +١٠٠كم اللاعب احمد وحيد.