بالأسماء.. 5 مفاجآت فى تشكيل بيراميدز أمام الزمالك قبل الإعلان الرسمي

استقر الأرجنتينى أروبارينا المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل باستاد الدفاع الجوى فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .



وارتفعت أسهم شريف إكرامى فى التواجد فى حراسة مرمى بيراميدز خلال مواجهة الزمالك اليوم رغم المنافسة الشرسة مع المهدى سليمان خلال الساعات الماضية ، وكان إكرامى تواجد فى تشكيل بيراميدز الأساسى أيضا خلال مواجهة الاتحاد السكندرى الماضية .

وقرر أروبارينا الاعتماد على أحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن بعد شفاءه من الإصابة بكورونا ، وتأتى مشاركة أحمد فتحى على حساب أحمد توفيق ، ونجح فتحى فى كسب ثقة الجهاز الفنى لبيراميدز فى ظل الخبرات الجيدة التى يمتلكها بجانب ظهوره بحالة جيدة خلال تدريبات فريقه الأخيرة .

ويفاضل أوربارينا بين أحمد أيمن منصور وطارق طه للدفع بأحدهما فى مركز الظهير الأيسر بعد إصابة محمد حمدى اللاعب الأساسي فى هذا المركز بالكورونا ، وارتفعت أيضا أسهم على جبر فى العودة للتشكيل الأساى للفريق على حساب عبدالله بكرى الذى خاض المباراة الماضية .

وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ جون أنطوى والذى اقترب من قيادة هجوم بيراميدز أمام الزمالك بدلا من محمود وادى الذى لعب المباراة الماضية ، واستقر أوربارينا على الدفع بالبوركينى إريك تراورى بدلا من رمضان صبحى " الموقوف" وارتفعت أيضا فرص لحاق عبدالله السعيد بالمباراة رغم الشد " الخفيف " الذى تعرض له فى تدريبات الفريق .

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.

وأعلن أروابارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الأبيض اليوم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه.

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.