الزمالك كعبه عالي| بيراميدز يحاول الثأر من الأبيض وباتشيكو يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه بيراميدز اليوم الخميس، في المباراة التي ستقام على ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

يسعى بيراميدز في هذه المواجهة المبكرة بين الفريقين في بطولة الدوري للثأر من الزمالك بسبب الهزائم التي تلقاها خلال المواجهات التي جمعت الفريقين، ولكن الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو يسعى لاستمرار تحقيق الفوز في الدوري لمصالحة الجماهير بعد الخروج من الموسم المنقضي بدون بطولات.

وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0، وتلقى بيراميدز الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف احد منعه من حصد نقاط في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

مواجهات الزمالك امام بيراميدز:

خاض الزمالك 9 مباريات أمام بيراميدز بينهم مواجهتان بمسمى الأسيوطي، تمكن الأبيض من الفوز في 7 لقاءات باداء راقي ليثبت بلغة الكرة أنه "كعبه عالي" على الفريق السماوي.

وكانت نتائج المبارايات كالتالي:" 3-1، 2-0، 1-0، 2-1، 30، 2-0، 2-0.

وتمكن بيراميدز من الفوز في مباراة واحدة بنتيجة 1-0، وكان التعادل مصير لقاء واحد بين الفريقين.

يدخل الزمالك هذه المباراة مكتمل الأركان، بقائمة قوية تضم محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي وحميد أحداد في خط الوسط ومصطفى محمد وعمر السعيد في خط الهجوم.

بينما يفقد بيراميدز بعض الأسماء المميزة بسبب اصابتهم فيروس كورونا كان آخرهم تم الإعلان عن اصابته قبل المباراة بساعات.

وضمت قائمة بيراميدز: حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - أحمد سامي - علي جبر - طارق طه

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - محمد فاروق - عمر جابر - أحمد الشيخ - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - محمد فتحي

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس