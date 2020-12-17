الزمالك يتواصل مع وكيل أشيمبونج لحل أزمة المستحقات

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن تواصل مسوؤلي النادي مساء أمس الأربعاء ،مع الغاني بنجامين اشيمبونج ووكيل أعماله وائل الخربتاوي.

يأتي هذا من أجل حل أزمة مستحقات اللاعب بشكل ودي، وإنهاء هذا الملف خلال الأيام الحاليه .

وأكد المصدر أن كل الحلول مطروحة، من أجل تخفيض المبلغ الذي يحق للاعب الحصول عليه وفقًا لما أقرته محكمة الكاس خلال الساعات الماضية.

يذكر أن أشيمبونج حصل على حكم يلزم الزمالك بدفع مليون و200 ألف دولار للاعب، بعد إثباته توقيع على إقرار المخالصة المالية بالإكراه وتحت التهديد.

وكان الزمالك ضم أشيمبونج من الداخلية ولكن لم ينجح اللاعب الغاني في إثبات نفسه مع الفريق الأبيض ليرحل سريعًا دون إضافة أي بصمة.‏

فيما نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كل ما تردد في الساعات الأخيرة باحدي الصحف الورقية حول وجود حالات فساد وتوريط للنادي بشأن قضايا النادي مع لاعبيه الأجانب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية الدولية .

وأكدت اللجنة أنها لم تصرح لأي من وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة أو الهجوم على اي شخص أو إتهام أحد بالتسبب في توريط النادي بالغرامة المالية الكبيرة .

وشددت اللجنة على أنها تسعى لاتخاذ كل الخطوات التي تحفظ حقوق النادي وكل ما ينشر بعيدا عن المنظومة الإعلامية بالنادي هو مجرد اجتهادات صحفية .