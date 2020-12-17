فيفا يهدد الكرة المصرية بتجميد النشاط الرياضي .. ما القصة ؟

ودخل جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق ضمن المرشحين لترؤس اللجنة الثلاثية المقرر أن تدير الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجناينى الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم. وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار فى اتحاد الكرة أن فيفا بصدد إرسال خطاب لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة يخبره بإنهاء خدمات اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى وتعيين لجنة ثلاثية جديدة بدلا منها لحين موعد إجراء الانتخابات واختيار الجمعية العمومية للجبلاية لمجلس إدارة منتخب جديد.

يأتى ترشيح جمال علام لترؤس اللجنة الثلاثية استنادا إلى خبرته الإدارية الكبيرة وسابق توليه مهام رئاسة الجبلاية وإلمامه بكافة الأزمات والملفات التي تحيط بها.

وعلم دوت الخليج أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التي تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبد الحق عضوا هو مماطلتها في الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة .

وجاء قرار مجلس الوزراء بـ إرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله .

وكان مجلس ادارة الاتحاد المنتخب برئاسة هانى أبوريدة قرر الاستقالة عقب إخفاق منتخب مصر في بلوغ دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار 2019 التى أقيمت بالقاهرة بالخسارة من جنوب أفريقيا بهدف في دور الستة عشر.