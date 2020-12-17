شكلها لجنة ملاكي.. شوبير يثير الجدل بعد الإطاحة بالجنايني من اتحاد الكرة

أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن مصير اللجنة الجديدة التى سيتم الإعلان عنها خلال ساعات والتى ستدير اتحاد كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "شكلها كده هتكون لجنة ملاكي لصاحبها فلان ومديرها علان".

وكان الاتحاد الدولي " فيفا " قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة اتحاد كرة القدم، خلال الساعات المقبلة، وقرر توجيه الشكر للجنة الخماسية الحالية، برئاسة عمرو الجنايني، في خطاب رسمي.

وجاء قرار الفيفا بالإطاحة بلجنة الجناينى لعدم إرسال اللائحة في الوقت المحدد، رغم منح «فيفا» مهلة حتى انتهاء العشر أيام الأولى في شهر ديسمبر.

وعلى الجانب الآخر، وصل الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود المعد البدني للمنتخب، واللاعبان مصطفى سعد وأحمد حسام، إلى تونس، لدعم منتخب الشباب الذي يشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وكان في استقبال الرباعي الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة، ورئيس البعثة، رفقة أحد مسئولي السفارة المصرية بتونس.

وفور وصول ثنائي منتخب الشباب سعد وحسام، توجها بسيارة كان تنتظرهما إلى المختبر التابع للكاف لإجراء المسحة، بينما توجه الدكتور محمد أبو العلا ومحمد محمود للفندق الخاص باللاعبين المصابين بفيروس "كورونا".