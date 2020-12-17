نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدفه في المصري.. والتر بواليا يُعادل رقم نجم الأهلي في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المهاجم الزامبي والتر بواليا هداف فريق الجونة تألقه في بطولة الدوري المصري وسجله هدفه الثاني في النسخة الحالية من الدوري في شباك المصري البورسعيدي وقاد فريقه للتعادل 1 / 1 في مباراة الجولة الثانية من المسابقة المحلية.

وكان "بواليا" افتتح أهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي في شباك فريق طلائع الجيش بالجولة الأولى من البطولة المحلية، وسجل هدف فريقه الأول بعد 18 ثانية من انطلاق المباراة وهو أسرع أهداف البطولة حتي الآن، وأضاف هدفه الثاني مع الفريق الساحلي في شباك المصري في مباراة اليوم.

ورفع المهاجم الزامبي رصيد أهدافه في بطولة الدوري المصري إلى 15 هدفًا ليعادل رقم الدولي التونسي علي معلول نجم الأهلي في قائمة الهدافين الأجانب بالبطولة، بينما تخطي رقم المغربي عمر النجدي لاعب المقاصة السابق، والسيراليوني أميدو كريم لاعب جمهورية شبين وغزل السويس السابق وسجل كل منهما 14 هدفًا.

وانضم والتر بواليا إلى الجونة في صيف 2019 قادمًا من نادي نكانا ريد ديفيلز الزامبي ولعب مع الفريق الساحلي 32 مباراة حتي الآن وسجل 15 هدفًا وصنع هدف وحيد وحصل على بطاقتين صفراء.