نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف حقيقة عرض رمضان صبحي على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولو نادي بيراميدز حقيقة ما تردد بشأن رحيل رمضان صبحي جناح السماوي إلى الزمالك مقابل مصطفى محمد ومبلغ 20 مليون جنيه.

حقيقة رحيل رمضان صبحي إلى الزمالك

وأوضح مصدر مطلع بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي لن يرحل عن الفريق السماوي، مشيرا إلى أنه لا حقيقة لفكرة بيع الاعب أو أستبداله فى الوقت الحالي.

وتابع المصدر تصريحاته موضحا أن مصطفى محمد لاعب الزمالك مهاجم جيد بالطبع، مشيرا إلى أنه في حال تفكير مسؤولي بيراميدز في استبدال رمضان صبحي، فسيكون مكان المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولو اخبار تفيد برحيل رمضان صبحي لاعب بيراميدز إلى الزمالك، مقابل انتقال مصطفى محمد إلى السماوي ومبلغ 20 مليون جنيه لصالح القلعة البيضاء.