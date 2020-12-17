نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرس الليان يفوز على النصر في دوري القسم الثاني (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق سرس الليان بقيادة مديرة الفني أسامة حجاج، فوزا هاما وغاليا وصعبا خارج ملعبه على حساب فريق النصر، بهدف نظيف، في المواجهة المثيرة التي أقيمت اليوم الخميس، بملعب النصر، بالأسبوع الرابع للقسم الثاني.

خاض النصر اللقاء بتشكيل ضم، عمرو شعبان في حراسة المرمى وريمون مانجا وأحمد كالوشا وحسن حسين واحمد داهش وأحمد العبادي وادهم حامد وبابا ابراهيم وأحمد حسين واحمد مجدي كهربا وحسام جلال. ويحتل النصر المركز الأول برصيد 5 وبفارق الأهداف مع بتروجيت والترسانة والقناة .

فيما جاء تشكيل سرس الليان مكون من أحمد رزق وسيد منير ومحمود شيحه وحلمي أحمد وأحمد عيد وأحمد طلعت وأحمد مصطفي بديوي ومحمد خيري ومحمد حسين تريكة واحمد جمال ومحمد أحمد حله.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد خيري، في الدقيقة 28 من ومن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاول النصر العودة للقاء دون جدوى، كما خرج اللاعب محمد خيري للإصابة في الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد السرس إلى 7 نقاط، بالمركز الثاني، بالتساوي مع الزرقا المتصدر، بينما تجمد رصيد النصر عند 5 نقاط، ليهبط للمركز السادس.



سقوط القناة وتعادل بتروجت وفوز بورتو والزرقا

وخسر القناة على ملعبه بهدف نظيف، أمام فريق الزرقا، سجله اللاعب وليد بدران في الشوط الثاني. وحسم التعادل السلبي لقاء طنطا وبتروجت، بينما حقق الداخلية فوزا غاليا على حساب النجوم بهدفين مقابل هدف، سلجلهما علي حسين وسمير فكري بالشوط الأول، وسجل اسلام الفار هدف النجوم بالشوط الثاني. وخطف الترسانة تعاجل مثير على ملعبه مع فريق المريخ بهدف لكل منهما، حيث سجل اللاعب محمود ابراهيم أجوجو هدف التقدم للمريخ في الشوط الثاني، وقبل نهاية اللقاء سجل أحمد العش هدف التعادل للشواكيش. وحقق منتخب السويس فوزا مستحقاً خارج ملعبه على حساب السكة الحديد، بهدفين دون رد، سجلهما نور العريان في الشوط الأول، وأضاف أحمد الجندي الهدف الثاني من ركلة جزاء بالشوط الثاني. وحقق بورتو فوزا هاما وصعبا على جمهورية شبين بهدف للاعب اسلام مسعود في الدقيقة 44 للشوط الأول، وشهد اللقاء إهدار أكثر من هدف مؤكد من جانب فريق جمهورية شبين.

ويقام السبت المقبل لقاء فريق كوكاكولا مع نادي زد بملعب الدفاع الجوي الفرعي، في ختام تلك الجولة.

ترتيب المجموعة الثانية

1 - الزرقا 7 نقاط 2- سرس الليان 7 نقاط

3- بتروجت 6 نقاط 4- الترسانة 6 نقاط 5- بورتو 6 نقاط 6- منتخب السويس 6 نقاط

7- النصر 5 نقاط

8- القناة 5 نقاط

9 - زد 5 نقاط

10 - الداخلية 5 نقاط

11- المريخ 5 نقاط

12- كوكا كولا 4 نقاط

13- السكة 3 نقاط

14- طنطا نقطتين

15- النجوم نقطة

16- جمهورية شبين نقطة