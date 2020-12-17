نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يفوز على السكة الحديد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس بقيادة أشرف خضر فوزا غاليا على فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي السكة الحديد في الاسبوع الرابع من المجموعة الثانية بالقسم الثاني.

بدأ فريق السكة اللقاء بتشكيل متكون من اسلام سليمان ، المتولي محمود، ومحمود أكمل، وأحمد سيد ، فتحي مجدي، وحازم شعيب

محمود السيد(كشلط)، وأمير حجازي، وإسلام عفروتو ، محمود سعيد(الصقر)، وعبد الله سمير بيكا .



وتواجد في البدلاء : ابراهيم شعللها،محمد رمزى،فوزى الكاشف،اسلام صلاح،عبد العليم السيد، طه زين،احمد بلحه،اسامة صبحى، محمد أبو سريع

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: محمود كوكو، طارق مصيلحي، ابراهيم عوض، أحمد سيد ،نورالدين العريان،️ احمد فتحي عبد المجيد، مصطفي حافظ، أحمد فتحى ضيف، أحمد الجندي، ابو النصر حلمي، يوسف محمد.



وجلس على مقاعد البدلاء: محمد عاطف، محمد هيكل، أحمد زغلول، محمد جمال، أحمد فوزي، أحمد حسين، محمود سمير، محمد جمال.



جاء الشوط الأول مشيرا حيث ضغط السكة الحديد من بداية المباراة ولعب فريق السويس على الهجمات المرتدة والتي أسفرت عن

هدف نور العريان في الدقيقة 20 من الشوط الأول وتمكن أحمد الجندي من أضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.



ويدوادار ير اللقاء الحكم على السعيد من منطقه اسكندريه وعاونه ماجد المليجي مساعد أول منطقه اسكندريه وعبد الله محمد مساعد

ثانى من مطروح والحكم الرابع حلمي ابراهيم من الاسماعيلية.



الفوز رفع رصيد منتخب السويس إلى النقطة السادسة محتلا المركز السادس بينما فريق السكة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.