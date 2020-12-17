نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: لا توجد صفقة تبادلية مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، حقيقة تلقي اللجنة المكلفة بإدارة النادي خطاب رسمي بشأن عقوبة الغاني بنيامين أشيمبونج.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "ازمة بنيامين اشيمبونج منذ عامين ونصف، واللاعب حصل على حكم، والزمالك طعن عليه في المحكمة الرياضية، واللاعب حصل على حكم نهائى بما يعادل حوالي 20 مليون جنيه، والأمل الوحيد في التصعيد للمحكمة الفيدرالية".

وأضاف: "هناك اتجاه المرحلة القادمة للوصول إلى حلول ودية، هناك حكم نهائي صدر لصالح اشيمبونج، من الممكن التفاوض عليه، ولم يصلنا خطاب رسمي بالحكم حتى الآن".

وواصل: "لا يوجد أي شئ بشأن صفقة تبادلية مع بيراميدز أو غيره، اللاعبين حصلوا على المستحقات المالية المتأخرة".

وأكمل: "فرجاني ساسي تلقى عروض عديدة، لكن أطمئن جمهور الزمالك، المفاوضات مع اللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة، وبنسبة كبيرة سيبقي اللاعب في النادي وسيجدد عقده".