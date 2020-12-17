الانتاج الحربي يتقدم والاسماعيلي يتعادل في 30 دقيقة من لقاء الدوري ..فيديو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي من التقدم على منافسه الاسماعيلي بهدف، ولكن لم يهدأ نجوم الدراويش حتى أدركوا التعادل، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمد فييرا لاعب الإنتاج الحربي الهدف الأول في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعد هجمات عديدة استمرت طوال أول ربع ساعة من المباراة كان الإستحواذ خلالها بنسبة 80% لصالح الإنتاج.

ولكن استطاع الإسماعيلي أن يدرك التعادل في الدقيقة 25، عن طريق عماد حمدي الذي تمكن من خطف الكرة بطريقة مميزة داخل منطقة الجزاء واسكانها الشباك ببراعة.

وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالى: حارس المرمى:محمد فوزى خط الدفاع: رضوان شريفى – دونجا – مروان الصحراوى – نادر رمضان خط الوسط الدفاع: عماد حمدى – عمر الوحش- أرى بابل – مدحت فقوسة – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

بينما دخل الإنتاج الحربي بالتشكيل التالي:"